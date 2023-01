Viljandis avati Katri Smitti originaalgraafika näitus

Graafik Katri Smitt ütles, et sõnamäng "Krigale-kurr" ei tähenda otseselt midagi ja see nimi jõudis tema juurde justkui iseenesest. "Tihtipeale ka abstraktse kunsti puhul saab pealkirjaga anda eelhäälestuse, et mis suunas vaataja võiks mõelda. Aga sellest tahan ma vaataja selle sarja puhul ilma jätta," rääkis Smitt.

Sõnapaar "Krigale-kurr" ühendab kõiki Kondase keskuses välja pandud töid, millelt võib leida ühise joonena paadi motiivi või teisigi vihjeid rahvuslikule ainesele. Ja pole ka ime, sest Katri on Viljandi kultuuriakadeemias kompositsiooni ja joonistamise õpetaja. Kuna Katri kasutab originaalgraafikat tehes akvarelle ja tindipliiatsit, siis valmivad tema abstraktsed maailmad punkt punkti ja kriips kriipsu haaval. Ühe töö valmimiseks võib kuluda nädal või isegi rohkem.

"Mul ei olnud käepärast graagika pressi. Ühel hetkel ma lihtsalt mõtlesin, et see ei pea ju olema takistuseks, et ma ei võiks ikkagi graagikat teha ja et seda saab ju ka lihtsalt joonistada. Ma kasutan neid võimalusi-vahendeid, mis mul on," tutvustas Smitt.

"Need on mingis mõttes minu sisemise rännaku teed ja tööd. Ja ma olen täiesti vaba – ma asun teekonnale ja ma ei tea, kuhu ma jõuan. See on minu jaoks hästi põnev protsess ja üks kõige toredamaid viise joonistamiseks," lisas ta.