"Plekktrummi" külaline tuleval nädalal on Mingo Rajandi

Saate "Plekktrumm" külaline tuleval esmaspäeval on muusik ja helilooja Mingo Rajandi.

Veebruaris esietendub Vabal Laval uuslavastus "Elajannad", mis räägib naise elust ausalt ja ilustamata. Kuidas tulla toime enda sees varitsevate ootustega ja leida värskust nii elus kui muusikas?

"Plekktrummi" külaline on lavastuse üks autoreid, muusik ja helilooja Mingo Rajandi. Saade on ETV2 eetris esmaspäeval, 23. jaanuaril kell 21.30. Saatejuht on Joonas Hellerma.