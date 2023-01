Raamatukoguhoidjate ühingu avalik kiri: ei tohiks kärpida inimeste vaimse tervise ega eesti kultuuri arvel

Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu juhatus rõhutab avalikus kirjas, et raamatukogu on toimiv ja elujõuline ühiskonna toetamise mudel ning selle sulgemise järel on hiljem taasavamine kordades kulukam.

Meil on kriiside aeg, kokkuhoiu aeg. Me vähendame tarbimist, kogume sõjakoldesse saatmiseks abi. Püüame olla toeks. Loome avalikke varjumiskohti, et olla valmis halvimaks. Ja siis paneme me kinni raamatukogusid - vaimseid varjumiskohti. Ruume, kus meie inimestel on ainus võimalus olla koos, suhelda nii omavahel kui ka Eesti riigiga, saada tõest infot ning keerulisel hetkel leida leevendust lugemisest.

Me peame oma inimesi hoidma. Me ei tohiks kärpida inimeste vaimse tervise ega eesti kultuuri arvelt. Me ei tohiks võtta kelleltki ära õigust olla osa ühiskonnast ja saada oma asjad aetud kodule lähedal, vajadusel saades abi kogenud ja usaldusväärselt infotöötajalt. Raamatukogu on koht, kuhu võib pöörduda iga murega ja leida vastuseid, saada kätte õige teeots iga teema puhul. Sealset töötajat võib usaldada.

Raamatukogu on oma olemuselt taaskasutus ja tervendaja. Austraalia teadlased on arvestanud, et üks raamatukokku panustatud dollar toob ühiskonnale 3,5 dollari eest kasu. Kasu, mis väljendub inimeste tervises, hakkamasaamises ja eluga rahulolus.

Raamatukogu toetab ühiskonnas kolme olulist sammast – kultuuri, haridust ja kogukonda –, täites seejuures ka sotsiaalset funktsiooni. Kriiside ajal tuleb kogukonnatunnet ja ressursside ühiskasutust kasvatada. Rasketel aegadel on raamatukogude kasutus alati suurenenud. 2008.-2009. aastate kriis – suur majanduslangus – näitas ilmekalt, kui palju rohkem vajati raamatukogudes pakutavat, et eluga paremini toime tulla.

Raamatukogu on toimiv ja elujõuline ühiskonna toetamise mudel, selle sulgemise järel on hiljem taasavamine kordades kulukam. Veelgi kulukam on riigil tegeleda hiljem kahjudega, mis raamatukogu sulgemine kaasa on toonud. Tunnustatud sotsioloog Eric Klinenberg on raamatus "Palaces for the people" rõhutanud, et raamatukogud on hädavajalikud mitte ainult kogukondade elushoidmiseks, vaid ka erinevate sotsiaalsete probleemide – toimetulekuprobleemid, isolatsiooni jäämine ja üksildus – ärahoidmiseks.

Raamatukogu on kujunenud kogukonnale oluliseks kohaks, kus korraldatakse inimese tervist ja heaolu parandavaid sündmusi, kus toimuvad elukestva õppe üritused, koolitused, töötoad ning arutelud kogukonna probleemide lahendamiseks. Raamatukogude juures hindavad kasutajad kõige rohkem lihtsat ligipääsetavust ja kõigile avatud tarbimisvaba ruumi.

Jätkem oma inimestele võimalus hoida sidet üksteise, eesti kultuuri ja Eesti riigiga. Jätkem neile koht, kus õppida ületama meie ühiskonda lammutavat digilõhet, paik, kus saada kindlustunnet ja jõudu eluga toimetulekuks.

Me peame ühiselt leidma võimaluse. Oma inimeste heaks.