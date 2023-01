Kitty Florentine avaldas Islandi produtsentide remiksid oma loost "Inside"

"Koostöö tekkis tegelikult läbi minu miksija ja masterdaja José Diogo Neves'i, kes on mõlema artistiga juba pikemat aega töötanud. Mulle meeldib väga mõlema artisti ruumitunnetus muusikas ja selline maastikulisest tekstuurist inspireeritud helikeel," selgitas Kitty Florentine.

"Nende muusikas on tajuda Islandit, sellest ka remiksalbumi nimi tõlkes "islandi maastiku remix". Ühendust võttes selgus, et ka neid kõnetas ja inspireeris see mõte. Mäletan kuidas esimest korda Toniku remiksi keset Nõmme metsa kuulasin ja pidin ruttu koju minema, sest külmavärinad olid nii suured, et oli vaja tuppa sooja minna," lisas ta.

Tonik Ensemble on Islandi päritolu Anton Kaldal Ágústssoni elektroonilise muusika projekt. Muusikakanal The Line of Best Fit on tema loomingut nimetanud sürreaalseks sugulaseks koosseisudele Kiasmos, Godspeed You! Black Emperor ja Sohn. Tema 2015. aastal välja antud album "Snapshots" võitis neli kohalikku muusikaauhinda.

"Üks õhtu peale remiksipalvet ja stemmide saamist uinusin ja nägin unes muusikat; enda uut versiooni loost "Inside". Seda ei juhtu väga tihti, aga seekord läks nii," kirjeldas produtsent Tonik Ensemble.

Ruxpin ehk Jonas Gudmundsson on Eestis elav Islandi meloodilise IDM muusikaprodutsent, kes on tegutsenud aastast 1999, alustades loominguga kõigest 14-aastaselt ning on andnud välja arvukalt reliise plaadifirmade Elektrolux ja n5MD alt.

"Minu jaoks oli kõige märgatavam detail lugude puhul Kitty eristatav vokaal –proovisin leida põhiakordidele harmooniad, mis sobiksid ja leida balansi meie kahe muusikaliste maailmade vahel. Olulisteks elementideks said kindel ja järjepidev rütm, kuid õrn helimaailm," lisas Ruxpin.