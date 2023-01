"Küüniku" lavastaja: keskne lugu on inimeste vahelistest suhetest

Teater Kelm naaseb publiku ette Karl Koppelmaa autorilavastusega "Küünik". Lavastaja sõnas ERR-ile, et "Küüniku" loo keskmeks on inimeste vaheliseid suhted.

Lavastuse "Küünik" tegevustik toimub Ukraina sõja järgsetel aastatel Eestis, kus ühiskondlik lõhenemine on süvenenud enneolematu tasemeni. Selles aset leidvad düstoopilised stsenaariumid tõukuvad lavastaja Karl Koppelmaa mõtisklustest viimase aasta sündmuste üle Ukrainas.

"Kui ma kirjutasin seda lavastust natuke vähem kui aasta tagasi," rääkis lavastaja Koppelmaa. "Mingil määral jõudsid uudised ka näidendisse," viitas ta Ukraina sõjauudistele.

"Keskne lugu on inimeste vahelistest suhetest," tutvustas lavastaja. "Siin on nii perekondlikku draamat, lähisuhteid puudutavaid küsimusi kui ka kollegiaalseid küsimusi," sõnas ta, lisades, et teemad hõlmavad ka sõnavabadust

"Inimesed püüavad elada oma elu nii hästi, kui nad sellel hetkel saavad. Neil on omad soovid, vajadused ja tahtmised, mida nad järgivad," lausus näitleja Karin Rask. "Selles mõttes on see universaalne lugu."

Lavastuse "Küünik" etendusi mängitakse Kanuti gildi saalis jaanuaris ja veebruaris.