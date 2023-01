"Rick and Morty" kaasautor Justin Roiland jääb koduvägivalla süüdistuste tõttu sarjast eemale

Aasta alguses jõudis avalikkuse ette sarja "Rick and Morty" kaasautori ja häälnäitleja Justin Roilandi koduvägivalla süüdistus, mille tõttu lõpetas sarja levitamise eest vastutav Adult Swim ka temaga koostöö.

Kui seni valmis "Rick and Morty" Justin Roilandi ja Dan Harmoni tandemina, siis edaspidi jätkab Harmon üksinda, vahendas The Hollywood Reporter. Samuti asendatakse Justin Roilandi häälnäitleja osad, neist kõige märgilisemad on mõlema sarja nimitegelase ehk Ricki ja Morty rollid.

Hetkel on Adult Swim teinud sarja autoritega lepingu kokku 70 episoodiks ehk hinnanguliselt kümneks hooajaks. Tänavu jõudis vaatajate ette sarja kuues hooaeg.

Roiland jätkab samas mitme teise projekti juures: Hulu all valmib endiselt nii animasari "Solar Opposites", mille juures ta on nii kaasautor kui ka peategelase häälnäitleja kui ka "Koala Man", kus Roiland on tegevprodutsent ja samuti häälnäitleja.

Koduvägivalla süüdistus, mis aasta alguses avalikkuse ette jõudis, puudutab 2020. aasta sündmusi ning Justin Roiland on kinnitanud enda süütust. Järgmine kohtuistung toimub aprilli lõpus.