Slowthai avaldas uue albumi avasingli

Albumi pealkiri, mille Slowthai on nüüdseks tätoveerinud ka oma vasaku silma alla, on akronüüm sõnadest "U Gotta Love Yourself" (eesti keeles "Sul tuleb iseend armastada"), vahendas Pitchfork.

"Ma tätoveerisin endale näole "UGLY", sest see on meeldetuletus end armastada, selle asemele, et end pidevalt maha teha või tunda, et see, mida inimesed minust arvavad, peaks määrama selle, kes ma olen," selgitas räppar.

"UGLY" produtseeris plaadifirma Speedy Wunderground asutaja Dan Carey oma kodustuudios Lõuna-Londonis. Slowthai teeb albumi koostööd ka Kwes Darko, Ethan P. Flynni, Jockstrapist tuntud Taylor Skye', Beabadoobee kitarristi Jacob Bugdeni, ansambliga Fontaines D.C. ja trummari Liam Tooniga.

"UGLY" ilmub 3. märtsil.