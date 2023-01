Krõõt Kukkur: mu pildid on mu tõeline pale

"Risomaniakk" on ligi kümme aastat tegutsenud Krõõt Kukkuri esimene laiahaardeline isikunäitus, mille märksõnadeks on kihid, tekstuurid ja värviküllus.

Kunstnik selgitas, et riso print on üks sõeltrüki vorme, kus on võimalik kasutada erinevaid erksaid värve. "See on sarnane siiditrükile, kus üks värvikiht trükitakse korraga ja värvide segunemisel tekivad uued toonid," kirjeldas ta. "Kõige ägedam selle juures on see, et tekib äge tekstuur ja värvide ebaühtlane jaotamine. See teeb iga prindi omanäoliseks."

Krõõt Kukkurile omaselt ei puudu piltidelt ka huumor – värviplahvatuste vahelt leiab iroonilisi ja nunnusid, aga ka enesekindlalt roppusi pilduvaid tegelasi. "Mu sõbrad teavad päris hästi, et mul ei ole üldse filtrit. Võõrastega olen väga viisakas, aga see viisakas pool minus on pigem alter ego ja pildid on mu tõeline pale," nentis kunstnik.

Kukkur sõnas, et inspiratsiooni kogub ta kõikjalt enda ümbert. "Mingid tekstimõtted tekivad käigupealt, mingid pildid tekivad nii, et ma tahaks joonistada mingit looma, keda pole veel joonistanud."

Näitus jääb Telliskivi loomelinnaku galeriis avatuks 20. märtsini.