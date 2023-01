Artdepoo avatakse Mauri Grossi näitus "Ilmutus"

Alates reedest saab Artdepoo galeriis näha maalikunstnik Mauri Grossi näitust "Ilmutus", mis on välja kasvanud Grossi eelmisest näitusest Vaal galeriis, mis kandis pealkirja "Rohepööre"

Suuremõõtmelistel õlimaalidel on põimunud reaalsed kogemused kujuteldavate maastikega ning minimalism on vastamisi tihedalt läbimaalitud külluslike õie-tihnikutega.

"Kes hoolega vaatab, taipab, et seal on lilled, mis ei õitse koos," märkis kunstnik. "Aastaring ei ole nii, et üks algab ja teine lõpeb."

Näitus "Ilmutus" on Artdepoo galeriis avatud 18. veebruarini.