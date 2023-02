Kolme puu galerii avab Iraani rahutustele pühendatud näituse.

Tänaseks üleriigiliseks kujunenud valitseva diktatuuri vastased meeleavaldused algasid 2022. aasta septembris pärast 22-aastase Mahsa Amini surma. Noort naist peksti kohaliku kombluspolitsei vahi all viibimise ajal, kuna ta ei kandnud valitsuse määruste kohaselt hijabi ehk pearätti. Amini suri kaks päeva pärast vahistamist haiglas sisemise verejooksu tõttu.

Protestid levisid linn linna haaval ning neist kujunes mastaapne liikumine Islamivabariigi režiimi vastu. Mitmed inimesed, eriti noored, tapeti või arreteeriti tänavatel, kui nad võitlesid relvitult repressiivsete riigipoolsete jõududega.

"Nelja kuu jooksul on tapetud üle 500 inimese, sealhulgas 70 last. Veelgi enam, hinnanguliselt hoiti sellel perioodil vanglates üle 19 000 inimese, kellest enamik olid Iraani vägede ränga piinamise ohvrid. Mõned kinnipeetutest mõisteti surma ja neli noort poissi on juba poomise läbi hukatud," kirjeldas olukorda Eestis elav Amirhossein Pazooki, Iraani Toetuse Organisatsiooni (ISO) juht.

"On tõendeid, et Iraani Islamivabariigi agendid vägistavad vanglates kinni peetud noori tüdrukuid ja poisse," lisas Pazooki.

"Näituse on sissevaade Iraanis toimuvasse – kuidas kohalikud noored õigusi nõuavad, mille tagajärjel neid aga kõige julmemal moel alandatakse, represseeritakse ja karistatakse. Täna seisavad Iraani noored rõhumise ja ebaõigluse vastu – vaatame neid hetki ja oleme nende hääleks maailmas."

Suure osa näitusel olevatest piltidest on teinud meeleavaldajad 2022. aasta septembrist kuni detsembrini. Mõnel fotol on režiimi poolt tapetud noored ohvrid.

Näituse panid kokku Eesti Iraani Toetuse Organisatsioon ja Telliskivi Loomelinnak. Näitus jääb Loomelinnaku õuealal asuvas Kolme puu galeriis avatuks kuni märtsi lõpuni.