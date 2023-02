Gojira esineb eeloleval suvel Tallinnas

Gojira lõid aastal 1996 prantslastest vennad Joe ja Mario Duplantier, keda ühendas tugev armastus muusika vastu. Esimesed viis aastat Godzilla nime kandnud bänd on tänaseks välja andnud seitse stuudioalbumit. Punti on pärjatud mitmete auhindadega ning nad on karjääri jooksul teeninud ka mitmeid Grammy nominatsioone.

Gojira trummarit Mario Duplantieri on korduvalt erinevad muusikaväljaanded tunnustanud maailma parima trummari tiitliga. 2017. ja 2018. aastal pälvis bänd Heavy Music Awardsil parima rahvusvahelise bändi ning parima live-bändi auhinnad.

Bändi looming on sümbioos mitmetest erinevatest muusikastiilidest. Nii leidub nende muusikas noppeid nii death, thrash, proge- kui avant-garde metal'ist. Gojirat mõjutasid algusaastatel Deathi, Metallica, Sepultura, Tooli ja Morbid Angeli varajased albumid ning nad on mõjutajatena nimetanud ka Led Zeppelini ja Rage Against the Machine'i debüütalbumit.

Gojira laulusõnad käsitlevad vaimsust, elu, surma, taassündi ja loodust. Joe Duplantier' kirjutatud laulusõnad on inspireeritud looduse müstikast, keskkonnast, inimloomusest ja psühholoogiast. Bändi lüürika keerleb ümber inimeseks olemise seisundi ja juurdleb, kus on inimese koht selles maailmas.

Gojira on tuntud ka oma keskkonnaarmastuse poolest ning mehed on kasutanud oma laulusõnu ja muusikavideoid pööramaks tähelepanu kliimamuutustele, merereostusele ja Amazonase vihmametsade säilitamisele. Näiteks lugu "Global Warming" uurib inimese mõju keskkonnale ja "Toxic Garbage Island" viitab suurele Vaikses ookeanis asuvale prügilale.

Bändi kitarrist ja solist Joe Duplantier' on öelnud, et nende lood sünnivad hetkedel, kui peab sügavalt endasse vaatama. "See ei ole lihtne protsess. Kui hommikul üles ärkad, siis ei taha esimese asjana tingimata oma deemoneid õrritama hakata, aga ilmselgelt just seda me teemegi," tunnistas mees vahetult pärast hittplaadi "Magma" ilmumist Metal Injectionile antud intervjuus.

"Iga kord, kui astume lavale, avame puuri ja laseme kõigel minna! Pärast on enesetunne oluliselt parem. See on meile nagu teraapia."

Gojira annab kontserdi 27. juunil Tallinnas Noblessneri Valukojas.