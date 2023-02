Otseülekanne kell 18: Kultuurkapitali aastapreemiate auhinnatseremoonia Artiumis

Pidulikku aastapreemiate üleandmist ja saadet juhib Mari-Liis Lill, gala lavastaja on Jaak Prints, kunstnik Kristel Zimmer ning režissöör Eva Katariina Taimre. Galal esinevad saksofonikvartett Quattro Quarti, vokaalkammeransambel Vox pUNT ning dirigeerib Patrik Sebastian Unt, kõlab eesti heliloojate looming.

Preemiasündmusele järgneva päeval ehk neljapäeval kell 20 on ETV eetris erisaade "Kultuurkapitali aastapreemiad 2022", kus avatakse pikemalt Eesti kultuurielu säravamate inimeste mõttemaailma ja tegude tagamaid. Erisaate režissöör on Margit Mutso, operaatorid Meelis Kadastik ja Tarvo Tammeoks ning produtsent Eros Brambat.

Kultuurkapitali aastapreemiaid antakse välja alates 1995. aastast ning need on rahalised. Peapreemia suurus on 7000 eurot ja elutööpreemia 10 000 eurot. Preemiagalal annavad üle oma aastapreemiad ka audiovisuaalse kunsti, kujutava ja rakenduskunsti ning rahvakultuuri sihtkapitalid ning nende preemiate suurus on 1000 kuni 4000 eurot.

Kultuurkapitali preemiate laureaadid saavad alates 2013. aastast kuldse preemiakera, millele taiese autorid Risto Tali ja Rait Siska on nimeks pannud Jonnakas.