John Cleese toob koos tütrega ekraanile sarja "Fawlty Towers" uusversiooni

Varajase info järgi keskendub sarja süžee "üle võlli, küünilise ja misantroopse" John Cleese'i kehastatud Basil Fawlty suhtele oma tütrega (keda kehastab Los Angeleses koomiku ja näitlejana töötanud Camilla), kellega nad koos peavad väikest butiikhotelli, vahendab The Guardian.

Cleese'id töötavad koos filmitegija Rob Reineri ja viimase meeskonnaga sarja "Castle Rock" juurest. Cleese nimetas nende esimest kohtumist üheks parimaks loovsessiooniks, mida ta mäletab.

Reiner, kes töötab ka mockumentary "This Is Spinal Tap" järjefilmi kallal, ütles, et juba mõte koostööst Cleese'iga ajab teda naerma.

Inglise mereäärse hotelli töötajate farsslikele olukordadele keskenduv originaalsari jooksis ekraanil aastatel 1975 kuni 1979 kaks hooaega, kokku 12 episoodi jagu. Aastal 2019 valis Radio Times selle läbi aegade parimaks Briti komöödiasarjaks. USA-s tehti sarjale uusversioon kolm korda, kuid ühtegi neist ei saatnud edu.