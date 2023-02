Otseülekanne lõppenud: sõnajulguse missioonipreemia tseremoonia ja vestlusring

Missioonipreemia üleandmisele järgneb paneeldiskussioon teemal "Sõnajulguse ajalugu ja tänapäev", kus missioonipreemia 2019. aasta laureaat, Suside pärandiga loomingulist tööd jätkav kirjanik ja režissöör Imbi Paju, kunstiteadlane Harry Liivrandi ning venekeelse Postimehe peatoimetaja Sergei Metlev arutlevad selle üle, mida on tähendanud julgus kasutada oma sõna ajaloos võõra võimu all ning mida see tähendab tänapäeval. Millise vastutuse julgus oma sõna kasutada endaga kaasa toob, kus jooksevad sõnavabaduse ja eetika piirid.

Ajakava:

14.00 – Moderaatori lühike sissejuhatus ja ministri tervitus kokku 10 minutit

14.10 – Muusikaline vahepala 10 minutit

14.20 – Arnold ja Heli Susi järeltulija Hannaliisa Uusma kõne (10 minutit)

14.30 – Auhinna üleandmine 5 minutit

14.35 – Muusikaline vahepala 5 minutit

14.40 – Paneeldiskussioon teemal "Sõnajulguse ajalugu ja tänapäev" (osalevad Imbi Paju, Sergei Metlev, Harry Liivrand), modereerib Joonas Hellerma.