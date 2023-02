Suri helilooja ja pianist Burt Bacharach

Kuuekordse Grammy ja kolmekordse Oscari võitja kirjutatud muusikat on salvestanud enam kui 1000 erinevat artisti. 2014. aasta seisuga oli Bacharach kirjutanud 73 USA ja 52 Ühendkuningriigi top 40 hitti.

Teiste seas on Bacharach kirjutanud lood "This Guy's in Love with You," "Raindrops Keep Fallin' on My Head," "(They Long to Be) Close to You," ja "That's What Friends Are For".