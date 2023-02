Suri De La Souli kaasasutaja Trugoy the Dove

Pühapäeval suri 54-aastasena Long Islandi hiphopitrio De La Soul üks asutajaid, David Jude Jolicoeur, kes on paremini tuntud kui Trugoy the Dove.

Tema esindaja kinnitas uudist pühapäeval. Rohkem informatsiooni Jolicoeuri lahkumise kohta ta ei avaldanud, kuid Jolicoeur oli viimastel aastatel võidelnud südame paispuudulikkusega, vahendab AP.

De La Soul osales eelmisel nädalal Grammy auhindade jagamisel, kuid Trugoy ei olnud koos oma bändikaaslastega laval.

Jolicoeur sündis Brooklynis, kuid kasvas üles Amityville'i piirkonnas Long Islandil, kus ta kohtus Vincent Masoni (Pasemaster Mase) ja Kelvin Merceriga (Posdnuos) ning trio otsustas moodustada räpigrupi, kus võtsid kõik omale pseudonüümid. "Trugoy" oli Jolicoeuri sõnul lihtsalt tagurpidi versioon sõnast "yogurt" (eesti k "jogurt"), kuigi viimasel ajal kasutas ta lihtsalt nime Dave.

De La Souli debüütalbum "3 Feet High and Rising", mille produtseeris Prince Paul, ilmus 1989 plaadifirma Tommy Boy alt. Seda kiideti omal ajal selle kergema ja positiivsema suuna eest, mida see pakkus aasta varem ilmunud, rohkem laetud albumitele, nagu N.W.A "Straight Outta Compton" ja Public Enemy "It Takes a Nation of Millions".

Grupp sämpeldas oma muusikas eri artiste alates Johnny Cashist ja Steely Danist kuni Hall & Oates'ini välja ning nende looming märkis alternatiivse hiphopi algust. Rolling Stone nimetas nende debüütalbumit esimeseks psühhedeelseks hiphopalbumiks. Osad nimetasid neid isegi hipibändiks, kuigi liikmetele see eriti ei meeldinud.

"3 Feet High and Rising" lisati 2010. aastal selle ajaloolise tähtsuse tõttu kongressi raamatukogu riiklike salvestiste registrisse.

Nende teine album "De La Soul Is Dead" ilmus aastal 1991 ja ei tekitanud kriitikutes debüütalbumiga sarnast üksmeelt. Kolmas album, "Stakes is High" ilmus 1996. Kokku jõudsid nad välja anda kaheksa stuudioalbumit ja plaanis märtsis teha pärast pikka juriidiliste ja kirjastamisküsimustega seotud vaidlust plaadifirmaga Tommy Boy oma debüüdi voogedastusplatvormidel.