Feist avaldas kolm uue albumi lugu

Feist kirjutas enamus uue albumi lugusid tuuril olles. "Viimased aastad olid minu jaoks tõeline vastasseisu periood ja tundub, et see oli vähemalt mingil määral selline kõigi jaoks," ütles ta pressiteates Pitchforki vahendusel.

"Me seisime sama palju silmitsi iseenda kui oma suhetega. Tundus, et meie suhete ökosüsteemid olid selgemad kui kunagi varem ja nii et kõik, mis tavaliselt oli varjus – näiteks teatud viis konfliktide vältimiseks või teemast rääkimiseks –, paiskus järsku päevavalgele," kirjeldas ta.

"Ja kogu selle ümberhindamise käigus sai võimalikuks võimalus leida jalgealune elutervemal ja ausamal pinnal ning püüd midagi vältida näis tegelikult nõudvat rohkem pingutust kui lihtsalt tõele andumine."

Uus album kannab pealkirja "Multitudes" ja ilmub 14. aprillil plaadifirma Interscope alt.