Ansambel Su/mi andis välja uue loo "Star Cluster"

Üle kahe aasta tegutsenud bändi Su/mi liikmed on Jan Kuusemets, Eke Allikvere ja Frederik Welk. "Star Cluster" on teine avaldatud singel nende märtsis ilmuvalt EP-lt.

"Star Cluster" on eklektiline laul, mis ühendab jõulise ja salapärase salmiosa ning pehme ja meloodilise refrääni. Loo sõnad räägivad iluvigade aktsepteerimisest ja enesearmastusest.

""Star Cluster" oli minu püüe tunda ennast ilusana ja armastada ennast ajal, kui mu akne oli kõige hullem. Vistrikud ja armid nahal on justkui tähekogud taevas ning inimene nende all on sama kaunis ja keeruline kui kosmos. Kedagi ei tohiks defineerida ainult läbi tema väliste omaduste," rääkis sõnade autor Frederik Welk.

"Lõpuosa on võimas ja tehtud mõeldes kosmose ja selle suuruse peale. Helides proovisime Lähis-Ida keelpilli santuri sämplite abil kujutada helkivaid tähti. Tahtsime anda edasi kosmoses hõljumist, universumi tajumist ja elamise eufooriat," kirjeldas Su/mi pianist ja produtsent Eke Allikvere.