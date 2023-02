Janelle Monáe avaldas uue loo "Float"

Loo produtseerisid Nana Kwabena, Nate "Rocket" Wonder ja Sensei Bueno, vahendab Pitchfork.

"Float" on Monáe' esimene uus luug pärast aastat 2021, kui ilmus lugu "Stronger" ja tema pikendatud versioon loost "Say Her Name (Hell You Talmbout)". Tema seni uusim stuudioalbum "Dirty Computer" pärineb aastast 2018.

Monáe tegi kaasa 2022. aasta filmis "Glass Onion: A Knives Out Mystery". Ta võitis oma kõrvalrolli eest üleriigilise kriitikute nõukogu auhinna (National Board of Review Award).