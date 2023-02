Disaini- ja arhitektuurigalerii avab Maile Grünbergi sünnipäevanäituse

Tallinna disaini- ja arhitektuurigalerii c kolmapäeval, 22. veebruaril kell 17 näituse "Maile Grünberg 81! TOOL", mis tähistab eesti mööbli- ja sisekujundaja Maile Grünbergi 81. sünnipäeva.

Väljapanek esitab läbilõike Grünbergi kavandatud toolidest – ühest talle kui tootedisainerile kõige enam tuntuse toonud mööbliesemest – nii avalikku ruumi kui reatarbijale 1970. aastatest kuni 2010. aastate alguseni, taustal fotoparaad tema kujundatud unikaalinterjööridest, millest enamus on tänaseks hävinud.

Peamiselt erakogude baasil koostatud väljapanekus näeb selliste Grünbergi istete nagu 1976. aastal näitusele "Ruum ja vorm III" loodud metalltorudest avangardse tool-valgusobjekti, IME-tooli (1989) ja Tallinnas Vabaduse väljakul tegutsenud Corrida baari postmodernistlikku esteetikat esindava punase kattega pargipingi (1992) kõrval ka painutatud vineerist toole Tallinna vineeri- ja mööblikombinaadile.

Näitus "Maile Grünberg 81! TOOL" Tallinna disaini- ja arhitektuurigaleriis. Autor/allikas: pressimaterjalid

Näituse kuraator on Harry Liivrand, kujundaja Eliina Grünberg ja see on Tallinna disaini- ja arhitektuurigaleriis (Pärnu mnt 6) 1. aprillini 2023.