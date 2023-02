Rasmus Ilves avaldas debüütsingli "U"

"Lugu on kirjutatud õhtutundidel, harutades lahti iseennast, mind ümbritsevat ja igatsedes seda miskit, mis aitab mul olla tõeline," kirjeldas Ilves ise oma esimest singlit.

Ka Bändomaanial ning Noortebändi finaalis esinenud Ilves ütles, et muusikal on tema elus olnud alati tähtis roll ning laulukirjutamise seeski on ta keerelnud juba aastaid, kuid siiani on see piirdunud vaid teiste abistamise, saatmise ja nõu andmisega.

Pärnu muusikakooli lõpetanud Ilves on enda sõnul lisaks ümbritsevale ja kitarriõpetajale saanud inspiratsiooni ka kõiksugu indie-/alternatiivmuusika bändidest, viimastel aastatel on ta ammutanud inspiratsiooni ka sündipopist ja üritab järjepideva katsetamisega luua kombinatsiooni kahest eelmainitud žanrist.

Ilves kinnitas, et "U" on alles algus, kuna juba on stuudios alustatud ka tema järgmiste lugude salvestamisega.