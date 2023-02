Migose Quavo avaldas varalahkunud Takeoffile pühendatud loo

"Greatness" on teine singel, mille Quavo on Takeoffile pühendanud. Jaanuaris ilmus "Without You", mida Quavo esitas koos kollektiiviga Maverick City Music tänavustel Grammydel, vahendas Pitchfork.

Takeoff sai eelmise aasta novembris surma Houstonis toimunud tulistamise tagajärjel.

Takeoff, Quavo ja Offset moodustasid hiphopitrio Migos aastal 2008, kokku andsid nad välja neli stuudioalbumit: "Yung Rich Nation" (2015), "Culture" (2017), "Culture II" (2018), "Culture III" (2021).

2022. aastal läks bänd väidetavalt Quavo ja Offseti vaheliste isiklike probleemide tõttu lahku. 2022. aasta oktoobris andsidki Quavo ja Takeoff ilma Offsetita välja albumi "Only Built for Infinity Links".