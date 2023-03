Suri ansambli Pulp bassimängija Steve Mackey

"Pärast kolme kuud haiglasviibimist, kogu oma jõu ja sihikindlusega võideldes, oleme šokeeritud ja muserdatud, et jätsime hüvasti mu särava ja kauni abikaasa Steve Mackeyga," avaldas muusiku abikaasa sotsiaalmeedias.

Mackey liitus Pulpiga 1989. aastal, vahetult enne seda kui hakati salvestama bändi kolmandat stuudioalbumit "Separations". Ta mängis kõigil bändi järgnevatel albumitel, sealhulgas 1994. aasta ilmunud albumil "His 'n' Hers", 1995. aastal ilmunud albumil "Different Class", 1998. aastal ilmunud albumil "This Is Hardcore" ja 2001. aastal ilmunud kauamängival "We Love Life".

Samuti tegutses Mackey laulukirjutaja ja produtsendina. Teiste seas on ta koostööd teinud M.I.A, Florence + The Machine'i, Palma Violetsi ja Arcade Fire'iga.