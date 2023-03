Suri jazz-muusik Wayne Shorter

Shorter sündis 1933. aastal New Yerseys ning omandas muusikakraadi New Yorgi ülikoolis. 1960-ndatel sai Shorter ülemaailmselt tuntuks, kui hakkas musitseerima koos Miles Davise kvinteti ja ansambliga The Jazz Messengers.

Shorteril oli ka pikaaegne partnerlus Joni Mitchelliga, kelle kümnel albumil ta kaasa tegi. Samuti tegi Shorter koostööd rokkmuusikute Carlos Santana ja Steely Daniga.

Lisaks koostöödele avaldas jazz-muusik oma pika karjääri jooksul mitmeid sooloalbumeid, nagu näiteks "Speak No Evil", "Night Dreamer" ja "JuJu".

Shorter on võitnud 11 Grammyt ja 2015. aastal autasustati teda ka Grammyde elutöö auhinnaga.