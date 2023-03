Arctic Monkeys avaldas muusikavideo loole "Sculptures Of Anything Goes", mis pärit nende uusimalt albumilt "The Car".

"Sculptures Of Anything Goes" on neljas videosingel, mis albumilt avaldatud. Varem on ilmunud muusikavideod lugudele "There'd Better Be A Mirrorball", "Body Paint" ja "I Ain't Quite Where I Think I Am".

Bändi solist Alex Turner on varem avaldanud, et lugu meenutab talle nende 2013. aastal ilmunud hittalbumit "AM". "See meenutab mulle natuke selle albumi kõrbepärasemat poolt. Tundub nagu seal oleks veidi seda sama tolmusust."

Turner jätkas ja kirjeldas, et "Sculptures Of Anything Goes" tuli sellest, kui kitarrist Jamie Cook hankis endale Moogi süntesaatori ja lasi läbi selle trummimasina ning tekitas sellise heli.

Arctic Monkeys avaldas oma seitsmenda stuudioalbumi "The Car" mullu oktoobris.