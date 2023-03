Shelton San esitleb koos Zahiri ja Siemens Nokiaga uut remikside albumit

Nii kassetti kujul kui digitaalversioonina ilmunud kauamängival "Shelton San EP2 remixes" kõlab kümme eripalgelist versiooni Shelton Sani lühialbumi "EP 2" lugudest, mis loodud bändi sõprade abil. Oma nägemuse Shelton Sani lugudest on teiste seas kuulamiseks välja laotanud Mart Avi, Wolfredt, Anette Elis, Margo PJ ja Tont.

Laupäevasel kontserdil Hiiu pubis astuvad koos Shelton Saniga lavale ka Zahir, Siemens Nokia ja DJ Bandit. "Zahiri ja Shelton San on ühiskontserte andnud aegade algusest peale," märkis Shelton Sani vedav jõud Valter Nõmm.

Lisaks seob tema sõnu ansambleid omavahel ka asjaolu, et Zahiri liider Tambet Jurno mängis Shelton Sanis tervelt kümme aastat basskitarri.

Bändid astuvad seekord lavale Tallinnas Hiiu pubis. "Hiiu pubi on mõneski mõttes legendaarne koht, sest seal on lavalt läbi aastakümnete läbi käinud küll vist pea kõik Eesti tuntuimad bändid. Nüüd on ring meieni jõudnud," tõdes Nõmm

Laupäevaõhtune kontsert Hiiu pubis algab kell 20.00.