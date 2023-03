Algab rütmimuusikafestival Tudengijazz

Festivali programmis on muusikuid nii kodumaalt kui ka välismaalt ning viie päeva jooksul kuuleb muusikat kollektiividelt, nagu Viljandi Vox (EE), Sandra Eowyn trio (EE), Keelpilliansambel Küttepuud (EE), Kaljaste-Pappel-Rohtla-Kirm (EE), Anna Lea Haamer Quintet (EE), Reti Niimann bänd (EE), Langenbucher / Pfister Duo (DE) ja Isle Quartet (NL).

Festivali avab traditsiooniliselt avajämm Philly Joe's, Tallinnas. Avajämmi majabändi moodustavad TUJA selleaastased muusikud Ingrid Rabi – vokaal (Viljandi Vox), Lota-Loviisa Rohtla – kontrabass (Sandra Eowyn trio, Kaljaste-Pappel-Rohtla-Kirm), Siim Hendrik Saar – kitarr (Reti Niimann bänd), Allan Kaljaste – saksofon (Kaljaste-Pappel-Rothla-Kirm), Johan Kristjan Aimla – viiul (Lõõm), Mihhail Nikitin – trummid (Anna Lea Haamer Quintet).

Lisaks kontsertidele on kavas ka juba kuuendat aastat toimuv seminar, mis on suunatud noortele muusikutele ja muusikavaldkonnale. Sel aastal räägivad heast muusiku ja meedia koostööst muusikaajakirjanikud Merit Maarits (ERR) ja Aleksander Algo (Delfi) ning oma teekonda Tudengijazzilt aasta naisartistiks jagab Rita Ray.

"Sel aastal on Tudengijazzi kava taaskord rõõmustavalt kirju, näidates, et me pole pelgalt jazz-festival, vaid esindame rütmimuusikat üldisemalt. Nii saabki laval kuulda laia ampluaad hoogsatest keelpillilugudest kuni võimsate popimaiguliste ballaadideni välja – igaüks leiab programmist midagi," rääkis programmijuht Kaisa Potisepp.

"Tudengijazzil on varasemalt oma muusikatee alguses saanud hoogu juurde näiteks Jaak Sooäär, Kadri Voorand, Sofia Rubina, Laura Põldvere, Rita Ray ja paljud teised ning hea võimalus on tulla panna kõrv ja silm peale tulevastele suurtele nimedele," lisas ta.

Tänavune festival tuleb uue tiimi eestvedamisel. "Loodame, et oleme suutnud väärika festivali au üleval hoida, kuid samas andnud sellele ka omalt poolt värskust. Festivali programm on mitmekülgne ja usun, et igaüks leiab sealt oma maitsele vastava kontserdi," sõnas projektijuht Anna-Sophia Sevagin.

41. korda toimuv TUJA leiab traditsiooniliselt aset märtsikuus – 7.–11. märtsini – täites rütmimuusikaga nii Tallinna, Narva, Tartu kui ka Viljandi.

Pikaajalise traditsiooniga TUJA on pühendatud just muusikutest tudengitele. Festivali missioon on hoida elus traditsiooni, mis toetaks Eesti jazz'i kõrgetasemelist arengut, noorte muusikute pealekasvu ning valdkonnasisest rahvusvahelist koostööd. Festivali korraldab Eesti Jazziliit.