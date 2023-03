Galerii: Vabaduse väljakul avati fotonäitus Ukraina sõjapõgenikest

Alates 10. märtsis on Tallinnas Vabaduse väljakul avatud fotonäitus "Ma valin elu", mis kujutab sõja eest Eestisse pagenud ukrainlasi ja nende lugusid.

Näitusel kujutatakse Tallinnas elavaid Ukraina sõjapõgenikke, kes on leidnud oma koha uues riigis ja võõras ühiskonnas. Fotonäitus kujutab lisaks sõjapõgenike portreefotodele ka nende lugu: kes nad on, missugune oli nende elu Ukrainas, kus nad elasid ja kellena töötasid. Samuti leiab vastused küsimustele, kuidas nad Eestis on kohanenud, kus nüüd elavad ja töötavad ning kus ja kellena nad näevad end viie aasta pärast.

Fotonäituse autorid:

Daria Prasko on 34-aastane. Ta sündis Hersoni oblasti väikelinnas Novaja Kahhovkas. Viimased 10 aastat elas ja töötas Harkovis. Ta alustas oma fotograafikarjääri 2010. aastal, seejärel töötas mõnda aega disainerina ning ühendas disaineritöö fotograafiaga. Prasko tuli Eestisse koos oma ema ja 8-kuuse pojaga. Tänu vabatahtlike abile töötab ta Eestis fotograafina ja õpib kaugõppes veebidisaineriks.

Maksym Bilozor on 17-aastane. Ta on pärit Dnipro linnast, mis asub Ukraina keskosas. Maksym saabus Eestisse 6. märtsil. Fotograafia vastu tekkis tal huvi kolm aastat tagasi – ta alustas arhitektuurifotograafiaga, kuid nüüd on hakanud rohkem huvi tundma portreede vastu. Ta õpib Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia ja kunstide instituudis esimesel kursusel ristmeedia erialal.

Yuliia Dvornichenko on 27-aastane. Ta sündis ja elas Mariupoli linnas, omandas magistrikraadi organisatsiooni juhtimises. Õppimise käigus tekkis tal huvi fotograafia vastu ning pärast ülikooli lõpetamist 2018. aastal hakkas ta sellega rohkem tegelema. Dvornichenko saabus Tallinna 21. märtsil. Ta õpib inglise keelt ja tal on plaanis selgeks õppida ka eesti keel. Talle meeldib teha portreefotosid, paari- ja perepilte.

Natalia Fomina on 39-aastane. Ta tuli Tallinnasse Odessa linnast oma kahe lapsega 7. märtsil. Ta omab kõrgharidust majanduses ja töötas sel erialal kuus aastat. Fotograafina on ta tegutsenud kaheksa aastat ning peamiselt tegeleb ta laste- ja perepildistamisega. Eesti õppis ta graafilist disaini, kuid erialast tööd ei ole ta veel leidnud.