Kultuuriportaal soovitab: "Maestro Ennio" ETV2-s

"The Good, the Bad and the Ugly", "The Untouchables", "The Hateful Eight" jne jne – Itaalia helilooja Ennio Morricone osatähtsust filmikunstis läbi enam kui seitsme aastakümne vältel on keeruline üle hinnata. Tema omapärane helikeel ei aidanud ainult kujundada spagetivesterni nägu, vaid on mõjutanud mitmete põlvkondade jooksul ka helikunsti ja muusikat laiemalt.