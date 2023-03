Otseülekanne kell 15: selgub Gustav Suitsu luulepreemia laureaat

Ettekandega esinevad Kristi Metste "Lydia Koidulast ja muusikast" ja Olha Petrovõtš "Lesja Ukrajinka: A Wonder Woman of Ukrainian Literature"; Inna Lisnjak " Lesja and Music".

Näitleja Katrin Pärn esitab Koidula ja Ukrajinka luuletusi ning muusikud Inna Lisnjak ja Helen Kõmmus esitavad poetesside tekstidele loodud laule.

Traditsiooniliselt kuulutatakse emakeelepäeval välja Gustav Suitsu nimelise luulepreemia laureaat. Gustav Suitsu nimelist luulepreemiat annab alates 2004. aastast välja Tartu linn koostöös Tartu Kultuurkapitaliga.

Auhinnaga tunnustab Tartu linn luuletajat, kes on eelmisel kalendriaastal avaldanud vähemalt ühe kunstiliselt kõrgetasemelise luulekogu, mis kannab Gustav Suitsu luulele omaseid väärtusi. Preemia annab üle Eesti Kirjanike Liidu Tartu osakonna esimees Berk Vaher.