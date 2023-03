"Kultuuristuudio. Arutelu" uurib sõja jäädvustamise keerulist kunsti

Kolmapäeval on Venemaa suurrünnaku 385. päev: hukkunud on 30 000 ja enam Ukraina tavakodanikku ja enam kui sada tuhat Ukraina sõdurit. Majanduslikku kahju riigile on tekitatud 103,8 miljardit euro eest. Need on kohutavad numbrid, kuid sõda nende taga on veelgi kohutavam.

Ometigi on inimesi, kes on otsustanud sõja kunstikeelde või dokumentalistikasse raiuda. Ajaloolaselt Rainer Saksalt ilmus sel aastal raamat "Ukraina sõja päevikud" ja dokumentalist Vahur Laiapealt raamat "Ukraina päevikud".

Miks nad otsustasid hakata Ukraina sõda jäädvustama ja kuidas nad oma tegevust mõtestavad, räägivad Saks ja Laiapea koos saatejuht Kaupo Meieliga kolmapäeval kell 21.30 ETV2 kanalil saates "Kultuuristuudio. Arutelu".