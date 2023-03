Pedigree tähistab klubis Uus Laine kontsertalbumi ilmumist

"Aasta 2023 on Pedigree juubeliaasta ja seda nii väärika numbriga kui 30. Sel puhul annab Pedigree välja mitmeid vanu, seni ilmumata, aga ka täiesti uusi reliise," avaldas bändi juhtfiguur Holden Bonne Laamann.

Seerias esimene saab olema live-album "X-Mass 2022: Live at Lil' Snake", millest bänd annab välja eksklusiivse, 80 koopiale limiteeritud kasseti. "See on esimene 2023. aasta reliiside seeriast Pedigree XXX Anniversary Series," lisas ta.

Kontserdi erikülaline on progressiivset death metal'it viljelev Surgent, kelle debüütalbum pärjati äsja Eesti Muusikaauhindade parima metalalbumi tiitliga.

Pärast bände valib muusikat üritustesarja "Glitch, please" korraldaja Glitchmees.