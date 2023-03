Eesti keeles ilmus Jari Järvelä elulooromaan Aino Aaltost

"Aino A." on fiktsioon, ehkki nii mõnedki selle hämmastavatest lugudest on päriselt aset leidnud. Paljude kirjeldatud juhtumuste aluseks on kas tegelaste endi või nende tutvusringkonna omal ajal üles kirjutatud lood. Raamatuid ja artikleid olen lugenud tuhandete ja tuhandete lehekülgede kaupa. Ning kuulanud hea hulga suulisi meenutusi," kirjutab autor raamatu järelsõnas.

"Arhitektuur on ruumikunst, niisiis olen jalutanud palju Aino ja Alvar Aalto projekteeritud hoonetes, ka unes. Ja kes teab kui mitmesajal nende disainitud toolil olen istunud. Ma loodan, et ajakujutus on võimalikult täpne, kuid mitte igav."

"Aino A" jutustab naiskunstnikust omas ajas, aga samavõrd kahe looja käänulisest abieluteest ja vaimsest sümbioosist, kirjeldas tõlkija Kai Aareleid. "Romaanis on nii palju tabavalt sõnastatud mõtteid ruumide loomisest, ruumi mõistmisest ja kunstitegemisest, ja ka nii palju inimlikku armastuse ja leppimise kohta, et teadsin kohe – seda raamatut tahaksin tõlkida. Õigemini, et see tuleks eesti keelde tõlkida."

Jari Järvelä (snd 1966) on mitmekordne Finlandia kirjandusauhinna nominent. Lisaks kriitikute poolt tunnustatud romaanidele on ta kirjutanud näidendeid, kuuldemänge, libretosid ja reisikirju.

Kirjanik ja tõlkija Kai Aareleid on tõlkinud ilukirjandust inglise, hispaania, soome ja portugali keelest, muu hulgas David Mameti, Carlos Ruis Zafoni, Javier Mariase, Jorge Luis Borgese ja Isabel Allende loomingut.