Eesti keeles ilmus Taylor Jenkins Reidi romaan "Daisy Jones & The Six", mille põhjal on valminud sari ja sarjaga koos välja antud LP "Aurora".

"Daisy Jones & The Six" on lugu 1970ndate menubändist, nende muusikast, eduka albumi lindistamisest, kontsertidest ja bändiliikmete omavahelisest keemiast. Kogu romaan koosneb eranditult ansambli biograafia jaoks tehtud intervjuudest, et heita valgust kuulsuse tipul olnud bändi ootamatule laialiminekule.

Jenkins Reid sai idee romaani kirjutamiseks, kui luges Fleetwood Maci liikmete Stevie Nicksi ja Lindsey Buckinghami armuloost.

Märtsi alguses linastus Amazon Prime'i kanalil romaani põhjal valminud telesari, kus peaosades mängivad Elvis Presley lapselaps Riley Keogh, Sam Claflin ("Näljamängud") ja Suki Waterhouse. Sarjaga koos ilmus ka album "Aurora", mille lugude kirjutamine ja lindistamine moodustab romaani selgroo.

Romaani tõlkis eesti keelde Bibi Raid ja andis välja Rahva Raamatu kirjastus.