"Kultuuristuudio. Arutelu" uurib kultuuritööstuse võimalust rohepöördeks

Kui maailmas koguvad kuulsust rohelised muusikafestivalid ja filmitegijad püüavad toimetada jätkusuutlikult, siis kuidas on lood Eestis, kus teadlikkus roheteemadest on veel võrdlemisi väike?

Kuigi päris rohefestivale Eestis veel pole, mõeldakse ka siin – tihti küll seadusemuudatuste tõttu –, kuidas vähendada näiteks plastnõude kasutamist ja tekitada vähem prügi. Samas on Eesti kultuuritööstus arvamusel, et kuni elektrigeneraatoritele nii festivalidel kui ka filmivõtteplatsidel veel head alternatiivi pole või see on kallis, on kõik muud rohelükked vähetähtsad.

Kolmapäevases "Kultuuristuudio. Arutelus" arutavad rohepööret kultuuritööstuses koos saatejuht Merilin Pärliga filmiprodutsent Ivo Felt ja kultuurikorraldaja Mihkel Kübar. Saade on eetris kolmapäeval kell 21.30 kanalil ETV2.