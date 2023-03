Telliskivi loomelinnakus avati Okase "Marakratid" ja Kormašovi "Õhtud viiendal korrusel"

"Kui ma neid töid ritta panin, siis nägin, et ühisosa on õhtud – õhtuti ma need tööd enamjaolt lõin. Ainult "Õhtud" kõlab aga tühjalt," rääkis Kormašov abstraktsiooni pealkirja tekkest, millele ta lisas "viiendal korrusel", sest just sellel korrusel asub tema stuudio.

"Üritasin siia valida positiivsemaid ja värvilisemaid teosed – see on võib-olla ühisnimetaja. Üksinda töötades veedetud õhtud, aga samas mõeldes lootusrikkalt tulevikule."

Telliskivi teiselt poetänavalt leiab aga noore illustraatori Greete Okase näituse "Marakratid", kus seinu täidavad värvikad ja kelmikad tegelased.

"Ma joonistan päris palju loomi. Kasutan hästi palju loomadele iseloomulikke karaktereid ja selliseid totakaid asju, mida nad teevad. Tihti teevad loomad pahandust, aga see pahandus on tegelikult nunnu," rääkis Okas oma näitusest.

Näituseid saab Telliskivi loomelinnaku galeriis näha kuni 22. maini.