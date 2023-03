Galerii: Lennusadamas avati uus näitus "Venezia – merede kuninganna"

"Veneetsia on linn, millest on pea igaühel oma ettekujutus, isegi seal kordagi käimata. Seda tänu koha ainulaadsusele ja tohutul hulgal läbi aegade ilmunud kajastustele," tutvustas SA Eesti Meremuusemi juhatuse liige Urmas Dresen.

"Avatav näitus viib külastajad legendaarse linna kuulsuse lätete juurde, mis on tänaseks muutunud kultuuripärandi, arhitektuuri, kunsti ja turismi ainulaadseks sümbioosiks. Näituse Tallinnasse jõudmisel on ka oma osa selles, et Veneetsia ja Tallinn olid 1960. aastate lõpust paarikümne aasta jooksul sõprussuhetes ning mille otseseks tunnistajaks on siin ehitatud autentne gondel," selgitas Dresen.

Näitus "Venezia – merede kuninganna" algab linna ainulaadse geograafia ja ajalooliste institutsioonide tutvustamisest. Sõna saavad linna tuntuimad valitsejad ja kodanikud ning tutvutakse Veneetsiat kui kaubanduslinna.

Eraldi tähelepanu all on Veneetsia merejõu süda – Arsenale. Tegemist on maailma esimese moodsa laevatehasega, mis suutis hiilgeaegadel toota sõjalaeva päevas. Pärast vabariigi allakäiku on Veneetsia pidanud end uuesti leidma ja maailmakaardile kinnitama.

Väljapaneku viimane osa räägib Veneetsiast kui turismimekast ja heitlusest merepinna tõusuga, mis võib linna veel meie eluajal uputada.

Näitust täiendab väljapanek Eesti ja Veneetsia sidemetest, mis said alguse 20. sajandi alguses, kultuuritegelaste külaskäikudega "ujuvasse" linna ning on nüüdseks viinud meie tippkunstnikud edukalt esinema maailmakuulsal Veneetsia biennaalil.

Veneetsia näitusel on ka lasteala "Väike Veneetsia", kus leidub mängulinn koos mängugondli, -kanalite ja -majadega.

Näitus "Venezia – merede kuninganna" on Lennusadamas avatud 25. märtsist kuni 07. jaanuarini 2024.