TEMUFI toob suvelavale James Krüssi jutustuse "Suur Boy ja Väike Boy"

"Suur Boy ja Väike Boy" on dramatiseering saksa kirjaniku James Krüssi jutustusest "Minu vaarisa ja mina". Peategelane on Helgolandi saarel elav 10-aastane poiss, keda kutsutakse Boy'ks. Kuna tema õed on leetrites, tuleb tal veeta nädal vanaema ja tolle 84-aastase isa ehk oma vaarisa juures, keda hüütakse samuti Boy'ks.

Dramatiseerija Ott Kiluski sõnul on Väike Boy ja Suur Boy oma vanusevahest hoolimata mõttekaaslased, kellele meeldib aega veeta argiaskeldustest eemal, vähikuuris. Seitsme päeva jooksul kirjutavad nad nii mõnegi luuletuse, fantaseerivad maailma keelte ja sõnade tekkimisest ja räägivad üksteisele lugusid, mida raske uskuda.

"Aga nagu ütleb vaarisa, vastab tõele iga lugu, millel on mõte, kõlagu ta siis nii uskumatult kui tahes. Ole sa noor või vana, maailm on ikkagi üks paganama huvitav paik, kus nii mõndagi imestamisväärset leidub," tõdes Kilusk.

Lavastaja Kaili Viidase sõnul on tegemist ühe südamlikuma looga lastekirjanduses ja täiesti ebaõiglaselt ei ole ta niisama populaarne kui näiteks Astrid Lindgreni lood, kuigi vigurit on neis vähemalt sama suur annus ja tegelased on sama armsad kui Bullerbys.

"Mulle on oluliseks saanud mitme põlvkonna omavahelise sideme väärtustamine. Tundub, et selles peitub inimeseks olemise õnn. Väga sageli räägitakse, kui oluline on vanematelt inimestelt õppida ja neilt küsimusi küsida enne, kui on hilja," rääkis Viidas.

"Vähem tähelepanu saab asjaolu, et ka eakas inimene tahab midagi oma nooremale generatsioonile edasi anda. Ja seda vastastikust maailmade tunnetuslikku vahetamist on selles loos kamaluga. Lõpuks polegi oluline kumb neist on 84-aastane ja kumb 10-aastane – ühed Boy'd mõlemad!" lisas ta.

"Samuti ei ole oluline, et tegevus toimub Põhjamere saarel. Oluline on, et neli põlvkonda elavad perekonnana koos, oskavad nii töötada kui päeva varastada, tunnevad unistamise kunsti ja teavad, et niimoodi koos ongi hea."

Lavastuses mängivad Peeter Volkonski, Henry Soo või Vesse Leok, Luule Komissarov, Terje Pennie, Lauri Kink, Natali Väli, Silver Kaljula, Peep Maasik, Kaili Viidas, Pärt Ruubel või Robert Oja jt.

Etendused toimuvad 20. juulist 13. augustini Viljandis Uuveski Puhkealal.