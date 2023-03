Projektiteater Nuutrum toob Vaba Lavale Kivirähki uue näidendi

Loo tegevus toimub 20. sajandi alguses Pärnus, kus kodusesse väikekodanlikku unisusse naaseb Euroopas revolutsioonipisikuga nakatunud Anna. Ehkki tema endised sõbrannad elavad esmapilgul tühisevõitu hõlbuelu, on ka nende idüllis peidus omad väikesed saladused.

"Mine tea, ta on isegi küllaltki klassikaline naistekas selles mõttes, et naised lähevad siit rõõmsama tujuga ära kui mehed vast. Aga tegelikult on see ju lustimäng ja kivirähklikult vembu ja väikeste puäntidega lugu ja ega meie siin küll mingit revolutsiooni ei korralda, nagu selles loos ka tegelased ütlevad," rääkis Tammearu.

"Et siin on päevakajalisusega väga kaudsed sillad või mõtted, et mis küll teha, kui maailm on neid pujääne täis."

Osatäitja Triinu Meriste tõdes, et talle meeldib, et siin on väga palju mänguruumi. Minu meelest on siin neid oktaveid palju või et need on kõige magusamad materjalid. Nagu teatris öeldakse, et see on näitlejat armastav lugu või et selles mõttes on see parim, mida sa võid näitlejana tahta."

Lavastuse kunstnikud on Jaanus Laagriküll ja Jana Wolke. Mängivad Triinu Meriste, Liina Tennosaar, Helena Merzin-Tamm ja Merilin Kirbits.