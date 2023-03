Su/mi avaldas lühialbumi "Love Declaration"

EP seitse inglisekeelset lugu käsitlevad vaimse tervise teemasid, rahu leidmist kiires maailmas, elu LGBT-kogukonna liikmena, enese avastamist ja eri tüüpi armastust.

EP-lt on varasemalt ilmunud kaks singlit – "Goodbye", mis räägib LGBT-inimeste keerulisest peresuhetest, ja "Star Cluster", mis räägib enesearmastusest, hoolimata välisest ebatäiuslikkusest.

"Kõigis lugudes on armastuse ja aktsepteerimise motiive, kuid ükski neist ei ole tegelikult klassikaline armastuslaul. "Love Declaration" on armastushõise endale, kogukonnale ja bändikaaslastele. See on väljakasvamine ajast, kui oskasime ennast näha ainult negatiivselt ja kriitiliselt," märkis Su/mi laulusõnade autor Frederik Welk.

Su/mi täiendab muusika poppi klaveri, elektrooniliste produktsioonielementide ning selliste lisandustega, nagu sämplid jääl kõndimisest, viiuli-pizzicato'd ja lo-fi helikeel.

"Näiteks EP lõpuloos "Work in Progress" loome kontrasti minimalistliku alguse ja meeleoluka mitmekihilise lõpu vahel, mis sümboliseerib kasvamise ja arenemise protsessi. Meie lauludes on mustriks saanud see nagu oleks mitu erinevat laulu kokku põimitud. Hoolimata sellest oleme suutnud mitmekesise koosluse harmooniliseks tervikuks siduda," rääkis Su/mi produtsent Eke Allikvere.

EP põhisingel "Boys Don't Cry" räägib toksilisest maskuliinsusest. ""Boys Don't Cry" on lugu iseenda peast välja saamisest ja jõudmisest arusaamale, et emotsioonide läbi ja lõhki tundmine on kõige inimlikum asi üldse," selgitas laulu autor ja Su/mi laulja Jan Kuusemets.

"Ühiskond on läbi kukkumas, kui see sunnib meid inimlikkust tagasi hoidma mingite soostereotüüpide tõttu. Ka muusikas peegeldab rahuliku salmiosa meloodiline popp tuntavaid emotsioone ja rokilikum refrään viha ühiskonna surve vastu neid alla suruda," lisas ta.