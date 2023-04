Suri elektroonilise muusika pioneer Ryuichi Sakamoto

Ryuichi Sakamoto sündis 1952. aastal ja alustas klaveriõpinguid noores eas, samuti komponeeris ta oma esimesed heliteosed juba 10-aastasena, vahendas Pitchfork. Ta õppis Tokyo kaunite kunstide ja muusikaülikoolis, kus ta puutus esmakordselt kokku ka süntesaatoritega, mis saatsid teda kogu ülejäänud karjääri jooksul.

Oma esimese sooloalbumi "Thousand Knives of Ryuichi Sakamoto" avaldas ta 1978. aastal. Samal aastal ilmus ka ansambli Yellow Magic Orchestra omanimeline debüütalbum, kus Sakamoto samuti kaasa lõi. Yellow Magic Orchestra esimest plaati peetakse ka üheks esimeseks süntpopi näiteks.

Yellow Magic Orchestra avaldas kokku seitse albumit ning lõpetas tegevuse 1983. aastal albumiga "Service". Samal ajal jätkas Sakamoto aga sooloartistina, ta oli tõestanud end nii helilooja kui ka muusikuna. Tema esimene olulisem filmimuusika valmis 1983. aastal linateoses "Merry Christmas Mr. Lawrence". 1987. aastal võitis Sakamoto parima filmimuusika Oscari filmile "The Last Emperor" loodud muusika eest. 2015. aastal pälvis ta Kuldgloobuse nominatsooni filmile "The Revenant" kirjutatud muusika eest.

2014. aastal diagnoositi Ryuichi Sakamotol kõrivähk. Aasta hiljem teatas ta aga, et on pärast puhkust taas heas vormis. 2021. aastal teatas ta aga, et aasta varem sai ta jämesoolevähi diagnoosi.

Tänavu jaanuaris avaldas Sakamoto oma viimaseks jäänud albumi "12", mille minimalistlike lugude taustal kuuleb ka Sakmoto hingamist.