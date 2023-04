Londonis avatakse näitus, kus näeb ka eesti kunstnike loomingut

Näitus "Pole midagi uut siin päikese all" toob kokku üheksa rahvusvahelist kunstnikku, et mõtiskleda elu, surma ja taassünni tähenduse üle tänapäeva maailmas, kus elades otsitakse pidevalt uusi asju. Kunstnikute sõnul muudab kaasaegne tarbimisühiskond ja populaarkultuur inimeste kehad ihaldusmasinateks ning reprodutseerib koopiatest uusi koopiaid. Kunstnikud küsivad oma loominguga, et kuidas anda uuestisündi millelegi, mis on juba tehtud (ehk koopiale)?

Näitusel osalevad kunstnik ja kuraator Liina Leo, äsja etenduskunsti auhinna pälvinud Netti Nüganen, räppar ja kunstnik Henrik Rakitin aka San Hani ning etenduskunstnik Johhan Rosenberg. Lisaks eesti kunstnikele osalevad näitusel Claire Barrow ja Archie Taylor Ühendkuningriigist, FengFeng Hiinast, Aaron Ratajczyk Poolast ning Isaac De Reza Mehhikost.

"Näituse avamine toimub suurel reedel, mil kutsume publikut kogunema galeriiruumi ehk eikunagimaale, originaali surma tunnistama ja raisatud koopiast uut looma," ütles kuraator Leo.