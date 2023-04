Endla teatris esietendub lavastus Pärnu suvest

Lavastaja Laura Jaanhold rääkis "Ringvaates", et lavastusmaterjali tarbeks inimestega vesteldes selgus, et ilm on Eesti inimestele ääretult oluline. "Eestlased räägivad sellest hästi palju ning see on asi, mis meid mõjutab," tõdes ta.

Jaanhold sõnas, et samuti selgus intervjuudest see, et enamasti suunatakse sügisel, talvel ja kevadel siht just suvele. "See on see, millest sa mõtled, mida igatsed, kuidagi ootad ja järgmine talv meenutad."

Jaanhold ja lavastusdramaturg Paul Piik märkisid, et dokumentaallavastuse teeb eriliseks see, et sinna jõuavad lood, mille peale ise ei oskakski tulla.

"Paljud stseenid, mis on tekstiraamatusse jõudnud, neid ei oskakski niimoodi mõelda, et oled laua taga ja hakkad kuskilt otsast minema," sõnas Piik.

Piik märkis, et sai ise ka näidendit kirjutades suve kohta uusi asju teada. "Tore avastus oli see, et suvel on hästi raske, kui mõni päev raisku läheb – suvel ei tohi päev raisku minna. Aga kui talvel mõni päev raisku läheb, siis on täiesti suva," tõi ta näite.