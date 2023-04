ETV2 teemaõhtu on pühendatud Jean-Paul Belmondole

ETV2 pühapäevane teemaõhtul on sel nädalal pühendatud Prantsuse näitleja Jean-Paul Belmondo 90. sünniaastapäevale.

19.30 "Võrratu Belmondo" ("Belmondo, le magnifique", Prantsuse 2017)

Lisaks paljudele seiklusfilmidele ja komöödiatele mängis ta Prantsuse uue laine režissööride Godard'i, Melville'i, Sautet', Malle'i, Resnais' ja Chabroli filmides. Belmondo, endine poksija, oli sportlik ja riskialdis. Ta tegi kõik filmitrikid ise ega kasutanud kaskadööre. Belmondo on mänginud koos paljude kuulsate näitlejatega. Tema filmipartnerite sekka kuulusid Jean Gabin, Alain Delon, Bourvil, Robert Hosssein, Sophia Loren, Claudia Cardinale, Romy Schneider, Jeanne Moreau jpt.

20.25 "Ässade äss" ("L'as des as", Prantsuse/Saksa 1982)

Seikluskomöödia, mille peaosas särab Jean-Paul Belmondo. Tegelenud nooruses poksiga, sai ta näitlejana tuntuks ka selle poolest, et sooritas ise kõik oma kaelamurdvad trikid. 1936. aastal on prantsuse poksija Jo Cavalier (Belmondo) teel Natsi-Saksamaale Berliini olümpiamängudele. Jo sõbruneb kohaliku juudipoisi Simoniga ja otsustab lapse natside eest päästa. Õilis plaan toob kaasa pööraste seikluste jada, kus ei puudu karud, rollimängud ega ka Hitler oma õega.

22.05 "Mäng neljal käel" ("Der Puppenspieler", Prantsuse/Itaalia 1980)

Seikluskomöödia Jean Paul Belmondoga peaosas. "Bebel", nagu teda hellitavalt kutsutakse, sai tuntuks Prantsuse uue laine režissööride töödes, hiljem läks ta üle meelelahutuslikele filmidele ja neid kõiki saatis suur kommertsedu. Mänguhimuline petis Alexander Dupre (Belmondo) vabaneb vanglast ja satub peagi uute afääride keskele, sedapuhku tõmmatakse aga elukunstnikul endal nahk üle kõrvade ning viimaks satub Alexanderi elu juba tõsisesse ohtu - temast saab mõrvatunnistaja ja tagaaetav, kelle valduses on hinnaline mikrofilm.