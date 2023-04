Jimi Tenor esineb koos bändiga laupäeval klubis Uus Laine

Jimi Tenor on Eestis korduvalt üles astunud soolokavaga, kuid naaseb sel korral täisbändiga, kuhu kuuluvad lisaks temale (vokaal, klahvpillid, saksofon, flööt) ka Lauri Kallio (kitarr, bass, vokaal), Eeti Nieminen (trummid, vokaal) ja Heikki Tuhkanen (tuuba, tromboon, vokaal).

Soome veteranmuusik on elanud ja salvestanud muusikat kõikjal üle maailma ning on viimase 30 aasta jooksul välja andnud kümneid sooloalbumeid ja teinud koostööd selliste artistidega nagu Tony Allen, Nicole Willis ja The Soul Investigators. Tenori muusika paigutub jazz'i, vintaažpopi, elektroonika, afrobeati ja kõige muu vahele, mis talle meeldib.

Klubis Uus Laine lubab ta seekord tulla lagedale best-of kavaga oma erinevatelt albumitelt, Warp Records7i aegadest kuni hiljutisemate Philophoni albumiteni.

Laine Klubiöö alustab laupäeval kell 21.00. Jimi Tenor Bandi eel ja järel mängivad muusikat Susanna Raiend, Kersten Kõrge ja Richard Pohjanheimo.