Fine5 uuslavastus põimib koreograafia muusika ja laservalgusega kujundlikuks terviklooks

Fine5 Tantsuteater toob Vene Teatri laval Ring välja uuslavastuse pealkirjaga "Tool, mis ootab istumist". Lavastus räägib poeetiliselt aktuaalsel, kuid valusal ja sageli ühiskonnas peljatud teemal – keha hääbumisest, kehataju moondumisest, aga ka soovidest, mis pole jõudnud täituda.

"See tool, kokkuvõttes sümbolina, mis ootab istumist, see tähendab soove, unistusi, mõnikord ka tegemata jäänud tegusid, mis oleks võinud juhtuda," selgitas "Aktuaalsele kaamerale" koreograaf Renee Nõmmik.

Antud juhul ta märgistab meie jaoks mingit piiri. Ja laser, mida me siin kasutame, mis on ka nähtav ainult siis, kui õhku on lastud päris palju tossu, siis sa näed kiirt

see on kujuteldava maailma ja reaalse maailma piir.

Fine5 Tantsuteatrit iseloomustab ennekõike huvi inimkeha liikumise kui tantsukunsti peamise meediumi vastu. Selle lavastuse sõnum on koreograafide sõnul kuulata oma keha.

"Mis on meil kui tantsijatel, meie meedium, meie võimalus, on keha. Et meelde tuletada, et siia maailma antakse meile keha algusest lõpuni, ta on meil esimesest kuni viimase hetkeni. Kõige rohkem huvitab inimkeha juures aeg. See aeg on tõesti elu. See, kuidas sa aega paiguta, selliseks inimkeha sõnum muutub," märkis tantsija ja koreograaf Tiina Ollesk.

Fine5 tähistab sel hooajal 30. aasta juubelit. Tantsijate selle lavastuse kostüümid on valminud moedisainer Kirill Safonivi käe all taaskasutuse põhimõtetel – nendes on kokku kogutud killukesed Fine5 repertuaari lavakostüümidest läbi 30 aasta.