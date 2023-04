Jessie Ware avaldas uue videosingli "Begin Again"

"Begin Again" on jätk juba ilmunud lugudele "Pearls" ja "Free Yourself". Loo video lavastas Charlie Di Placido. Ware'i uus album "That! Feels Good!" ilmub 28. aprillil plaadifirmade PMR ja Interscope alt.

""That! Feels Good!" tuleneb arusaamisest, milleni jõudmiseks kulus enam kui kümme aastat – sellest, kes ma olen ja kes mulle artistina olla meeldib ning esinemisega kaasnevat põnevusest," selgitas Ware veebruaris.

Tema seni viimane, neljas stuudioalbum "What's Your Pleasure?" ilmus juunis 2020, millest ilmus järgneval aastal deluxe-versioon.