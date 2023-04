Meelis Meri avaldas koos Ellipiga singli "Look Another"

Produtsent Meelis Meri ehk MERI andis reedel välja singli "Look Another", kus teeb kaasa ka Eesti Laulu poolfinalist Ellip.

Lugu on Meri sõnul loogiline jätk kahe muusiku koostööle ning sündis kiiresti. "Sünergia on meil hea. Ellip on suurepärane laulja, sõnade kirjutaja ning produtsent."

""Look Another" on tantsuline, väikeste breakbiidi mõjutustega tantsupopilugu," kirjeldas Meri.

Muusika autorid on Meelis Meri ja Pille-Riin Karro, sõnade autor on Karro. Singlile on peagi samadelt tegijatelt oodata lisa.