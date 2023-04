Luurel Varas avaldas uue albumi "Riddles For a Machine"

"Riddles For a Machine" on Luurel Varga kolmas väljalase plaadifirma Crash Symbols alt. Varem on sealt ilmunud "New World" (2019) ja "Leisure Time" (2017).

""Riddles For a Machine" sukeldub sügavamale hardware- ja ambient-elektroonikasse. Kuigi see on lõigatud samast riidest nagu tema varasem looming, mis täis jazz'i-mõjutusi, funk'i-puudutusega psühhedeeliat ja pulbitsevat öist õhkkonda, on palett sel korral laiem, et teha ruumi jahedamatele lugudele nagu "Phantom Island" ja pikkamisi kulgevatele meditatsioonidele nagu "Timeout"," kirjeldab plaadifirma albumi saatetekstis.

Albumi masterdas Jörgen Hermaste, kujunduse autor on Karl Silvar Alemaa ehk Luurel Varas ise.