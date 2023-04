Kultuurikatlas toimub taas Aasia subkultuuride festival J-Tsoon

Sellel nädalavahetusel, 22.–23. aprillil toimub Aasia subkultuuride festival J-Tsoon. Tagasi on lavaetendus "K-popi rütmid" ja lavale astuvad ka cosplay- artistid, kes taasloovad episoode oma lemmikkoomiksitest, animedest ja arvutimängudest. Kohapeal on esindatud näitused, e-sport, toidutänav, töötoad, seminarid ja palju muud.

Tänavu jõuab Poolast Eestisse festivalile legendaarse Star Warsi saaga lennukimudelite ja robotite näitus. Eestisse jõuab see esimest korda ja seda on võimalik külastada ainult kahe päeval. Oma silmaga saab näha teiste hulgas Millenium Falconit, X-Wingi, Star Destroyerit, Kylo Reni, Shuttle'it ja Dryden Vosa jahti.

Poola modelleerijad Adam Kulesza, Mark Kulesza, Bernard Szukel ja Katarzyna Anuszewicz-Kulesza, kes on koondunud nime Yavin Group alla, on käsitsi valmistanud umbes 30 "Star Warsi" saagast tuntud mudelit Tatooine'ist kuni Nabooni. Lisaks lennumasinatele on väljapanekus Jedi meister Yodaga, kaupmees Wattoga, lahingudroid B1-ga või Astromech R5-D4-ga. Näitus annab võimaluse kogeda George Lucase ja Hollywoodi eriefektide stuudio ILM loodud filmimaailma.

Adam Kulesza armus juba noore poisina "Star Warsi" filmidesse, kuid eriti just neis olevatesse detailsetesse lennumasinatesse. Adami vend Mark Kulesza sai külge samasuguse pisiku ning koos hakkasid nad mõtlema ja uurima, milliseid mudeleid filmivõtetel reaalselt kasutati. Sealt edasi hakkasid nad neid ise vaikselt ehitama kuni tänaseni, kui neil on terve suur näitus.

Marki abikaasa tätoveeringukunstnik Katarzyna Anuszewicz-Kulesza armastab värvikaid karaktereid, aga tunnistas, et tal "Star Warsi" filmide vastu mingit erilist huvi ei ole, kuid seal olevad fantaasiarikkad tegelased on detaile ja tähelepanu väärt. Bernard Szukel armus "Star Warsi" filmidesse noore poisina, kuid esimese suure tööga "Millenium Falcon" sai ta valmis alles 2014. aastal. Mudel võitis ka auhinna ning seda mainiti eraldi ajakirjas Star Wars Insider, mida kirjastab Disney ja LucasFilm.

Poolast jõuab Eestisse festivalile legendaarse Star Warsi saaga lennukimudelite ja robotite näitus. Autor/allikas: pressimaterjalid

Leedust on kohal Old School Creative Hub, kes teeb kunstiinstallatsiooni seriaali "The Mandalorian" teemal. Videomängude alas on Lätist kohal Retro Multiplayer ja Leedust Cilico Palepe, kes vastutavad retromängudega seotud meelelelahutuse eest.

Ürituse raames toimub mitu e-spordi turniiri tuntud kaklusmängudes nagu "Street Fighter V", "Mortal Kombat 11", "Guilty Gear STRIVE" ja "Tekken 7". Turniiride korralduse eest vastutab Videogamers.eu esindaja Margus Saldre. Turniirid kestavad jooksvalt mõlemal päeval ning osaliselt toimuvad finaalid suurel laval. Olenevalt osalejate arvust toimub virtuaalsest kaklemisest ka otseülekanne.

Nagu festivalil tavaks, pakuvad noored kunstnikud ja disainerid müügiks erisuguseid meeneid. Kohal on näiteks Cosplayshop Belgiast, Meijin Budoshop Soomest ja fotograaf Kirills Dogadajevs Lätist. Vaatamiseks on üleval Jaapani kimonode näitus, Baltikumi esimeses cosplay-rendipunktis saab selga proovida erinevate animekangelaste kostüüme.

Söögipoolist leiab Aasia toidutänavalt ning on ka võimalus osaleda erinevate Aasia roogade valmistamise meistrikursustel. Kahepäevase festivali jooksul selgitatakse välja ka Tallinna parim kimchi-kokk. Aasia kultuurist laiemalt peab loenguid ja seminare Korea King Sejongi Instituut. Kohal on ka Tallinn Cutlery, kes korraldab Jaapani nugade teritamise meistriklassi.